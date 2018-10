O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

24 de Outubro de 2018

(20 out) Barreira policial em frente ao consulado saudita em Istambul

As autoridades sauditas não permitiram que investigadores turcos inspecionassem um poço no jardim do consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde o jornalista e crítico de Riad Jamal Khashoggi foi morto, informou a agência de notícias Anadolu.

A polícia turca, que inspecionou duas vezes o consulado da Arábia Saudita após a morte de Khashoggi, em 2 de outubro, não recebeu autorização para revistar o jardim ou o poço, segundo a agência estatal de notícias.

Essa nova informação vazada pela imprensa local ocorre durante as operações das autoridades turcas que ainda procuram o corpo do jornalista assassinado.

Khashoggi, 59, que escrevia no Washington Post, foi assassinado em 2 de outubro no consulado geral de seu país em Istambul por uma equipe de 15 agentes sauditas, segundo Ancara.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falando de um assassinato "planejado" em detalhes, disse na terça-feira que autoridades sauditas examinaram uma floresta nos arredores de Istambul.

Com essa informação, Erdogan sugeriu que eles estavam procurando um lugar onde se pudesse esconder o corpo.

Agentes turcos também inspecionaram um veículo na terça-feira, com placas diplomáticas sauditas, encontradas em um estacionamento em Istambul.

Depois de ter inicialmente negado a morte de Khashoggi, o poder saudita deu várias versões contraditórias.

Primeiro falou de uma "briga" que teve um fim trágico dentro do consulado e agora afirma que o assassinato foi cometido durante uma operação "não autorizada".

