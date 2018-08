O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Agosto 2018 - 10:42

Uma falha de várias horas obrigou a retirada, na terça-feira à noite, de milhares de pessoas em uma das principais linhas do metrô de Paris, muito frequentada por turistas.

Cinco passageiros sofreram enjoos, devido ao calor, e foram atendidos pelos bombeiros, disse à AFP um porta-voz da Brigada dos Bombeiros de Paris, que mobilizou cerca de 40 agentes.

Entre as pessoas afetadas havia uma grávida e uma idosa. Ambas foram levadas para o hospital.

Segundo fontes policiais, entre 3.200 e 3.800 pessoas tiveram de ser evacuadas pelo incidente.

A Companhia de Transporte Metropolitano (RATP) disse à AFP, porém, que não podia confirmar esse número. Em nota, reconheceu que foram afetadas "várias centenas" de passageiros e pediu desculpas por este "evento muito pouco habitual" e pelas "condições penosas de espera e de evacuação".

O incidente começou na terça, às 20h10 locais (15h10, em Brasília) na linha 1 do metrô que cruza Paris de oeste a leste e que passa por lugares emblemáticos da capital francesa, como o Museu do Louvre, o Jardin des Tuileries, ou a avenida dos Champs-Élysées.

Segundo a RATP, o tráfego voltou ao normal nesta quarta de manhã.

A avaria resultou de um problema técnico que afetou um trem entre duas estações do centro de Paris.

Doze trens da linha 1 ficaram bloqueados por essa falha técnica. Seus passageiros foram evacuados andando pelas vias, em condições caóticas denunciadas nas redes sociais.

"Os agentes da #RATP gritam com a gente", tuitou a jornalista Assma Maad, do jornal digital BuzzFeedNewsFr, que acompanhou sua mensagem com um vídeo no qual se ouvia uma voz dando ordens sobre a porta pela qual a multidão tinha de passar.

"Não tinha ar-condicionado, era um verdadeiro forno", acrescentou Maad em outro tuíte.

Passageiros entrevistados pela AFP criticaram a pouca reação da RATP e denunciaram que tiveram de se virar com seus próprios meios.

Embora pouco habitual, não é a primeira vez que um incidente desse tipo acontece. Coincide com os problemas recentes de tráfego na estação de trem parisiense de Montparnasse, afetada por uma falha, na última sexta-feira, que alterou a circulação de trens no meio das férias de verão.

