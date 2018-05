O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel (2 à D, de roupa cáqui) é fotografado no local do acidente depois que uma aeronave da companhia Cubana de Aviación caiu depois de decolar de Havana, em 18 de maio de 2018

O avião operado pela linha aérea Cubana de Aviación que caiu nesta sexta-feira (18) pouco depois de decolar de Havana levava 110 pessoas a bordo, incluindo seis tripulantes mexicanos, informou a companhia mexicana proprietária da aeronave.

O Boeing 737 que fazia a rota Havana-Holguín levava 104 passageiros e era tripulado por seis mexicanos, incluindo dois comandantes, três comissários e o técnico, informou a empresa Global Air, também conhecida como Aerolíneas Damojh.

As brigadas de ajuda conseguiram resgatar até agora três sobreviventes em "estado crítico", de acordo com fontes oficiais. Contudo, ainda não informaram oficialmente as nacionalidades dos passageiros do avião.

"As notícias não são nada boas, parece que há um alto número de vítimas", disse à AFP o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, após chegar ao local do acidente e supervisionar o resgate.

Anteriormente, o presidente cubano havia detalhado que "104 passageiros e nove tripulantes" viajavam a bordo do avião.

"Durante a decolagem aparentemente houve uma falha e ele caiu", informou a Secretaria de Comunicações e Transportes do México.

Localizado a 100 metros do local da queda, jornalistas da AFP comprovaram que o avião estava destruído e em chamas sobre uma plantação, perto do aeroporto.

"O avião virou um monte de ferragens, materiais carbonizados e corpos. Caiu sobre um plantio de batata-doce, a 200 metros das primeiras edificações. Caminhões-tanque apagaram o fogo. Cerca de 20 ambulâncias se movem no local", explicou um repórter da AFP.

De acordo com informações prévias da televisão estatal cubana, "a aeronave caiu entre Boyeros e Santiago de Las Vegas (dentro da cidade).

- "Já hospitalizados" -

José Luis, de 49 anos, mora no entorno do aeroporto, e do supermercado onde trabalha, a 300 metros do local do acidente, é possível ver as aeronaves que decolam do José Martí. "Eu estava vendendo pão e cerveja no mercado. De repente, vejo que (o avião) sai, deu voltas e caiu lá embaixo. Todos nos espantamos", relatou.

Imagens da TV cubana mostravam brigadas de resgate trabalhando no local do acidente e retirando em uma maca o que parecia ser um sobrevivente. Uma forte chuva começava a cair sobre a capital cubana.

Em declarações à televisão local, o presidente Díaz-Canel enviou suas condolências às famílias atingidas, e afirmou que "a resposta foi imediata. Em pouco tempo as principais autoridades estiveram aqui".

"Tudo está organizado aqui, o fogo foi apagado e estão identificando os restos" mortais, assinalou. "O aeroporto se mantém em operação. Tenho que dizer também que a população local agiu com muito disciplina e está cooperando nas tarefas de ajuda".

O setor está isolado pela polícia. Policiais uniformizados e à paisana impedem o acesso.

O líder cubano Raúl Castro, que se recupera de uma operação cirúrgica de uma hérnia, enviou condolências aos familiares das vítimas.

Raúl Castro "se mantém a par da situação, Ele já deu as indicações pertinentes. Ele também pediu para transmitir condolências aos parentes das vítimas desse acidente catastrófico", disse o comunicado.

Os presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; Rússia, Vladimir Putin; e Colômbia, Juan Manuel Santos, entre outros, expressaram suas condolências e solidariedade com o povo cubano.

"Nossa palavra de condolência às famílias das vítimas do fatal acidente aéreo de hoje em Havana. Força e paz para eles nesse momento de dor. Vocês têm todo o nosso apoio", disse Maduro em mensagem publicada pela imprensa local.

O último acidente aéreo na ilha havia ocorrido em 29 de abril de 2017, quando um avião de transporte das Forças Armadas caiu com oito militares a bordo. O AN-26, de fabricação russa, bateu em uma montanha baixa, 90 Km a oeste de Havana.

Um avião da companhia aérea cubana Aerocaribbean caiu em 4 de novembro de 2010, com 68 pessoas a bordo, sendo 28 estrangeiros, quando fazia a rota entre Santiago de Cuba (leste) e Havana. Não houve sobreviventes.

