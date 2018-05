O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 17:43 18. Maio 2018 - 17:43

O avião da companhia aérea Cubana de Aviación que caiu em Havana transportava 113 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes e supõe-se um alto número de mortos, indicou nesta sexta-feira o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"Ocorreu um lamentável acidente de avião. Segundo a companhia, o avião transportava 104 passageiros e nove tripulantes. As notícias não são alentadores, parece que há um alto número de vítimas", afirmou Díaz-Canel ao chegar no local do acidente.

De acordo com a estatal Agencia Cubana de Noticias, "um acidente aéreo ocorreu esta manhã na capital cubana", nas proximidades do Aeroporto Internacional José Martí, enquanto fontes aeroportuárias e testemunhas informaram à AFP que um Boeing 737 com destino a Holguin (leste) caiu logo após a decolagem.

Uma espessa fumaça era vista perto do aeroporto, disseram as fontes.

