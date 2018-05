O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 19:38 18. Maio 2018 - 19:38

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel (2 à D, de roupa cáqui) é fotografado no local do acidente depois que uma aeronave da companhia Cubana de Aviación caiu depois de decolar de Havana, em 18 de maio de 2018

Um avião da companhia aérea Cubana de Aviación, com 104 passageiros a bordo, caiu nesta sexta-feira (18) após decolar em Havana e deixou um "alto número de vítimas", segundo as autoridades cubanas.

As brigadas de ajuda conseguiram resgatar até agora três sobreviventes em "estado crítico", de acordo com fontes oficiais.

"Segundo o pessoal da Cubana, (a aeronave) tem 104 passageiros com nove pessoas da tripulação. As notícias não são nada boas, parece que há um alto número de vítimas", disse à AFP o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, após chegar ao local do acidente.

Localizado a 100 metros do local da queda, jornalistas da AFP comprovaram que o avião está destruído e em chamas em um setor perto do aeroporto localizado perto de uma plantação. Uma grossa coluna de fumaça era vista perto do aeroporto.

"O avião [virou] um monte de ferros e outros materiais carbonizados. Caiu sobre um plantio de batata-doce, a 200 metros das primeiras edificações. Caminhões-tanque apagaram o fogo. Cerca de 20 ambulâncias se movem no local", explicou um repórter da AFP.

De acordo com informações prévias da televisão estatal cubana, "a aeronave caiu entre Boyeros e Santiago de Las Vegas (dentro da cidade).

- "Já hospitalizados" -

José Luis, de 49 anos, mora no entorno do aeroporto, e do supermercado onde trabalha, a 300 metros do local do acidente, é possível ver as aeronaves que decolam do José Martí.

"Eu estava vendendo pão e cerveja no mercado. De repente, vejo que (o avião) sai, deu voltas e caiu lá embaixo. Todos nos espantamos", relatou.

Imagens da TV cubana mostravam brigadas de resgate trabalhando no local do acidente e retirando em uma maca o que parecia ser um sobrevivente.

Segundo o jornal oficial Grannma, "três passageiros conseguiram sobreviver ao acidente. Se encontram em estado crítico, já hospitalizados", disse.

Com tripulação estrangeira, a aeronave se dirigia de Havana a Holguín (leste)" e decolou da capital cubana às 12h08 locais (13h08 de Brasília).

A diretora do Transporte Aéreo, Mercedes Vázquez, detalhou que a empresa que alugou o avião da Cubana denomina-se Damojh - de procedência mexicana -, segundo o portal oficial Cubadebate .

O setor está isolado pela polícia. Policiais uniformizados e à paisana impedem o acesso.

O último acidente aéreo na ilha havia ocorrido em 29 de abril de 2017, quando um avião de transporte das Forças Armadas caiu com oito militares a bordo. O AN-26, de fabricação russa, bateu em uma montanha baixa, 90 Km a oeste de Havana.

Um avião da companhia aérea cubana Aerocaribbean caiu em 4 de novembro de 2010, com 68 pessoas a bordo, sendo 28 estrangeiros, quando fazia a rota entre Santiago de Cuba (leste) e Havana. Não houve sobreviventes.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português