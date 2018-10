O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Outubro de 2018 15:24 17. Outubro 2018 - 15:24

O avião que transportava a primeira-dama americana, Melania Trump, para a Filadélfia teve que dar meia-volta nesta quarta-feira, após registrar um problema mecânico, informaram os jornalistas que viajavam com ela.

Os passageiros relataram sentir cheiro de fumaça.

A primeira-dama americana voava de Washington para a Filadélfia quando houve "um pequeno problema mecânico", segundo sua porta-voz, Stephanie Grisham.

"Tudo está bem e todos estão seguros", disse Grisham em um comunicado.

A CNN e outras emissoras americanas informaram que jornalistas a bordo do aparelho detectaram fumaça na cabine e disseram que, se as coisas piorassem, teriam que cobrir o rosto com toalhas molhadas.

Depois a fumaça se dissipou e o avião retornou a Washington sem maiores incidentes.

