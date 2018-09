O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Nikolái Parshin, chefe do departamento de Artilharia e Mísseis do ministério russo da Defesa durante entrevista coletiva em 17 de setembro, em Moscou.

Um avião russo com 14 militares a bordo desapareceu dos radares na noite desta segunda-feira quando sobrevoava o mar Mediterrâneo próximo à costa da Síria, informou o ministério russo da Defesa.

"O contato com a tripulação do Il-20 se perdeu sobre o mar Mediterrâneo a 35 km da costa da Síria, quando regressava à base aérea de Hmeimim", no território sírio, revelou o ministério, acrescentando que o avião desapareceu dos radares às 23H00 (17H00 Brasília).

A situação dos militares a bordo "é desconhecida" e foi iniciada uma operação para encontrar o aparelho, declarou um funcionário do ministério.

O avião desapareceu dos radares durante um ataque de quatro caças F-16 israelenses contra posições sírias na província de Latakia, tradicional bastião do regime de Bashar al Assad.

A agência russa RIA Novosti informou que os sistemas de defesa antiaérea sírios interceptaram um ataque com mísseis.

Uma fonte da segurança síria confirmou que os sistemas de defesa antiaérea do país interceptaram um ataque com mísseis contra Latakia.

A TV estatal síria divulgou imagens de explosões no ceu, e a agência oficial de notícias Sana citou uma "agressão a Latakia contra o Instituto de Indústrias Técnicas", sem precisar a origem do ataque.

As autoridades sírias não comentaram o desaparecimento do avião russo e um porta-voz militar de Israel declarou que seu país não faz observações sobre informações estrangeiras.

O ministério russo da Defesa acrescentou que foram disparados mísseis da fragata francesa L'Auvergne, que se encontrava na mesma zona do avião desaparecido.

"As Forças Armadas francesas desmentem qualquer implicação neste incidente", declarou em Paris um oficial francês.

Em Washington, um porta-voz do Pentágono declarou que os mísseis não foram disparados pelas forças americanas.

