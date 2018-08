O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 20:25 02. Agosto 2018 - 20:25

Ex-presidente chilena Michelle Bachelet discursa durante a inauguração da sua fundação Horizonte Ciudadano em Santiago, no dia 2 de agosto de 2018

A ex-presidente socialista, Michelle Bachelet, negou a possibilidade de voltar à primeira linha da política chilena. "Hoje a vez é de outros e outras", disse nesta quinta-feira (2) ao lançar sua nova fundação.

Bachelet entregou em março deste ano a presidência do Chile ao conservador Sebastián Piñera, encerrando seu segundo mandato à frente do governo. Por lei, ela poderia se candidatar a um terceiro mandato presidencial em dezembro de 2021.

Seu nome é mencionado como um dos favoritos para ocupar o cargo de Alto Comissário para Direitos Humanos da ONU, a ser definido em breve.

"Como cidadã nesta etapa estou buscando outras formas de estar presente, mas já resolvi que não farei isso estando na linha de frente da discussão nacional, e sim apoiando processos nacionais e internacionais, com conversas-chave para o Chile e onde for necessário", disse a ex-mandatária (2006-2014/2014-2018), ao apresentar nesta quinta-feira à imprensa seu novo 'think tank'.

"Disse isso ao infinito e volto a repetir: não há (intenções de voltar à política). Vocês me conhecem, sempre que eu puder ajudar o meu país, farei isso, mas hoje é a vez de outros e outras. É o momento de novas caras, novos olhares, novas lideranças que portem as bandeiras da mudança", acrescentou a chilena.

A nova fundação se chama 'Horizonte Cuidadão'. Segundo Bachelet, a ideia é pensar nos objetivos de desenvolvimento sustentável delineados para 2030. Será presidida por Valentina Quiroga, ex-subsecretária de Educação de seu último governo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português