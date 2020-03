A propagação de um vírus: do contágio até a pandemia

O número de pessoas infectadas com Covid-19 no mundo atingiu 124.101, das quais 4.566 morreram em 113 países e territórios, segundo um balanço da AFP baseado em fontes oficiais nesta quarta-feira, às 14H00.

No dia anterior no mesmo horário foram diagnosticadas 6.761 novas infecções e 315 mortes.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia foi declarada no final de dezembro, adicionou 80.778 casos, com 3.158 mortes. Entre terça e quarta-feira, 24 novos casos e 22 mortes foram registrados no país asiático.

No resto do mundo, foram registrados 4.323 casos de pessoas infectadas (6.737 novas infecções) nesta quarta-feira, dos quais 1.408 morreram (293 novos).

Os países mais afetados depois da China são Itália (12.462 casos, dos quais 2.313 novos, 827 mortos), Irã (9.000 casos dos quais 958 novos, 354 mortos), Coreia do Sul (7.755 casos, dos quais 242 novos, 60 mortos), Espanha (2.128 casos, dos quais 506 novos, 47 mortos).

Desde terça-feira, Albânia, Suécia, Irlanda, Bélgica, Panamá e Bulgária registraram seus primeiros casos fatais. Brunei, Honduras, Bolívia, Costa do Marfim, Turquia, anunciaram casos pela primeira vez em seu território.

Nesta quarta-feira, e desde o início da epidemia, a Ásia adicionou 90.535 infecções (3.236 mortes), a Europa 22.307 (930), o Oriente Médio 9.876 (364), Estados Unidos e Canadá 989 (29), a América Latina e Caribe 148 (2), Oceania 129 (3) e a África 117 (2).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram