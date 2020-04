O novo coronavírus deixou pelo menos 107.064 mortes em todo o mundo desde que surgiu na China em dezembro, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais, neste sábado, às 16h00.

Desde o início da epidemia, mais de 174.5290 casos foram registrados em 193 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às políticas diferentes dos países para diagnosticar casos. Alguns contabilizam apenas pessoas que precisam de hospitalização.

As autoridades consideram que, até o momento, pelo menos 344.600 pessoas foram curadas da doença. No dia anterior, às 16h00, houve 6.205 novas mortes e 81.219 infecções em todo o mundo.

Os Estados Unidos, que registraram sua primeira morte por coronavírus no final de fevereiro, são os países mais atingidos pelo COVID-19, com 19.882 mortes e 514.415 casos. Destas, as autoridades americanas tratam 29.347 pessoas como curadas.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortes foram os Estados Unidos, com 1.880 novas mortes, o Reino Unido (917) e a França (635).

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 19.468 mortes e 152.271 casos, a Espanha com 16.353 (161.852 casos), a França com 13.832 mortes (129.654 casos) e o Reino Unido com 9.875 mortes (78.991 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem um total de 81.953 pessoas infectadas, das quais 3.339 morreram e 77.525 foram completamente curadas.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 46 novos casos e 3 óbitos.

Neste sábado, desde o início da epidemia, a Europa adicionou 73.948 mortes (898.273 infecções), Estados Unidos e Canadá 20.560 (537.612), Ásia 4.734 (134.227), Oriente Médio 4.649 (96.597), América Latina e Caribe 2.381 (57.797), África 726 (13.297) e Oceania 66 (7.496).

Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

