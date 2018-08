O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Agosto de 2018 13:14 04. Agosto 2018 - 13:14

As autoridades do Afeganistão atualizaram neste sábado para 35 mortos e 94 feridos o balanço do atentado suicida de sexta-feira contra uma mesquita xiita de Gardez, cidade do leste do país.

"Entre os 35 mortos, três eram crianças", declarou à AFP Shamim Khan Katawazi, governador da província de Paktia, que tem Gardez como capital.

O atentado aconteceu na sexta-feira, quando dois homens-bomba, disfarçados de mulheres para dissimular a carga explosiva debaixo de burcas, entraram no templo no momento da oração e abriram fogo contra os peregrinos, antes de ativar os explosivos.

"Entre os 94 feridos, 17 se encontram em estado crítico e foram levados de helicóptero para Cabul", informou o governador.

O balanço anterior registrava 29 mortos e 81 feridos.

Esta não foi a primeira vez que autores de atentados recorreram a burcas para concluir sua ação, aproveitando-se do fato de que as mulheres raramente são revistadas.

O atentado ainda não foi reivindicado, mas, por meio de seu porta-voz, Zabihullah Mujahid, os talibãs rapidamente disseram "não ter nada a ver" com o massacre, apontando, mais uma vez, de forma implícita, para o grupo Estado Islâmico (EI).

Há dois anos a minoria xiita do Afeganistão tem sido alvo de ataques atribuídos aos extremistas do EI.

Em julho, um atentado suicida do EI perto do aeroporto internacional da capital, Cabul, deixou 23 mortos, incluindo Mohammad Akhtar, motorista da AFP.

Ao menos 1.692 civis afegãos morreram em atentados nos primeiros seis meses de 2018, o primeiro semestre mais violento no país desde 2009, de acordo com a ONU.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português