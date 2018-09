O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 12:02 21. Setembro 2018 - 12:02

Socorristas buscam sobreviventes no local do deslizamento, ocorrido na ilha turística de Cebu

As equipes de resgate prosseguiam com sua busca por sobreviventes no local de um deslizamento de terra na região central das Filipinas que deixou 22 mortos, de acordo com um balanço atualizado.

Dezenas de pessoas continuam desaparecidas desde a tragédia de quinta-feira na localidade de Tina-an, na ilha de Cebu, provocada por intensas chuvas de monção.

Esta nova catástrofe natural aconteceu poucos dias após a passagem do tufão Mangkhut, que causou pelo menos 88 mortes no norte do país.

Em Cebu, as equipes de resgate encontraram 22 corpos, segundo a Proteção Civil. O balanço de quinta-feira mencionava 12 vítimas fatais.

Vinte tufões em média atingem o arquipélago filipino a cada ano, causando centenas de mortes e agravando a pobreza de milhões de pessoas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português