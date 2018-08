O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Agosto de 2018 12:00 20. Agosto 2018 - 12:00

(19 ago) Socorristas transportam moradores do vilarejo de Annamanada, em Kerala

As inundações no estado indiano de Kerala, afetado pelas chuvas mais intensas em um século, deixaram mais de 400 mortos, de acordo com um balanço atualizado divulgado pelas autoridades.

Depois de uma semana de tempestades, as chuvas perderam a intensidade nesta segunda-feira.

Helicópteros e barcos militares prosseguem com as buscas por sobreviventes e distribuem água potável e mantimento para os moradores isolados.

As equipes de resgate encontraram no domingo mais de 30 corpos, o que elevou o balanço das inundações em Kerala a pelo menos 400 mortos desde o início das chuvas de monção em junho.

Um total de 725.000 pessoas estão nos mais de 5.600 acampamentos estabelecidos pelas autoridades no estado do sul da Índia, que no ano passado recebeu mais de um milhão de turistas.

A contaminação das fontes de água potável e as más condições de sanitárias provocam o temor de doenças, informaram as autoridades. Profissionais da área de saúde serão enviados ao estado para monitorar a situação.

O governo local calcula, em suas estimativas preliminares, um prejuízo de 2,9 bilhões de dólares provocado pelas inundações.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português