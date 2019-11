As equipes de emergência que trabalham nos escombros após o violento terremoto que abalou a Albânia na terça-feira encontraram mais 10 corpos, o que eleva o balanço da tragédia a 40 mortos, anunciou o ministério da Defesa.

"Encontramos 10 novas vítimas durante a noite", informa o ministério em um comunicado.

"O número de mortos chega a 40", completa a nota, com o balanço atualizado do terremoto de 6,4 graus.

O terremoto, que deixou cerca de 650 feridos, ocorreu antes do amanhecer, em um horário em que as pessoas dormiam em suas casas. Prédios inteiros desabaram, prendendo vítimas sob os escombros.

Equipes de especialistas de toda a Europa continuam fazendo buscas em meio aos destroços em Durres, uma cidade turística com 400.000 habitantes no Adriático, onde cerca de 30 prédios foram seriamente danificados.

As buscas cessaram na cidade de Thumane, ao norte da capital Tirana, onde as autoridades consideram que não há mais desaparecidos depois de terem encontrado cerca de 20 corpos.

As equipes de emergência resgataram até o momento 46 sobreviventes que foram hospitalizados em Tirana, mas as esperanças de encontrar outras vítimas com vida diminuíram nas últimas horas. Os trabalhos de resgate enfrentam dificuldades com os tremores secundários.

Quase 650 pessoas ficaram feridas no terremoto, o mais potente registrado em décadas nos Bálcãs, segundo o ministério da Saúde.

Tirana decretou estado de emergência nas duas cidades mais afetadas: a localidade turística de Durres, na costa do Adriático, e Thumane, ao norte da capital do país, Tirana.

Segundo um sismólogo albanês, Rrapo Ormeni, este é o terremoto mais poderoso na região de Durres desde 1926.

Os Bálcãs experimentam forte atividade sísmica devido aos movimentos das placas tectônicas africanas e euro-asiáticas, bem como os da microplaca adriática.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram