O novo coronavírus provocou ao menos 57.474 mortos no mundo desde que surgiu em dezembro, segundo um balanço divulgado pela AFP a partir de fontes oficiais, nesta sexta-feira (3) às 16h de Brasília (19h GMT).

Desde o começo da epidemia foram contabilizados mais de 1.082.470 casos de contágio em 188 países ou territórios. O número de casos diagnosticados positivos apenas refletem uma parte da totalidade de contágios por causa das políticas diferentes entre os países no que se refere ao diagnóstico dos casos, já que alguns só aplicam testes aos que precisam ser hospitalizados.

As autoridades consideram que até agora, ao menos 205.400 pessoas se curaram da doença.

Da véspera até às 16h desta sexta foram registradas 5.757 mortes e 82.440 contágios em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas os países com o maior registro de mortes foram a França, com 1.120 novos óbitos, Estados Unidos (1.092) e Espanha (932).

A quantidade de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte por vírus no final de fevereiro, chegou a 14.681. O país registrou 119.827 contágios. Desde quinta, foram registradas 766 mortes e 4.585 novos contágios. As autoridades italianas consideram que 19.758 pessoas ficaram curadas.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 10.935 mortos e 117.710 casos, os Estados Unidos com 6.699 mortos e 261.438 casos, seguida da França, com 6.507 mortos e 83.165 casos), e do Reino Unido, com 3.605 mortos e 38.168 casos.

A China continental, sem contar com Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem um total de 81.620 pessoas contagiadas, das quais 3.322 morreram e 76.571 se curaram totalmente. Nas últimas 24 horas, 31 novos casos e 4 mortes foram registrados.

Em quantidade de casos, os Estados Unidos é o país mais afetado com 261.438 pessoas contaminadas oficialmente, das quais 6.699 morreram e 9.428 se curaram.

Desde a última quinta até as 16h de Brasília desta sexta, a Líbia, o Quirguistão, as Ilhas Marianas do Norte e a Letônia tiveram as primeiras mortes vinculadas ao novo coronavírus.

Até as 16h de sexta e desde o começo da epidemia, a Europa somava 41.985 mortos (com 587.386 casos), os Estados Unidos e o Canadá tinham 6.865 mortos (e 273.199 casos), a Ásia contabilizava 4.082 mortos (e 114.493 casos), o Oriente Médio tinha 3.451 mortos (e 67.739 casos), a América Latina e o Caribe tinham juntos 735 mortos (e 25.839 casos), seguidos de África com 323 mortos (e 7592 casos) e Oceania, com 33 mortos (e 6.228 casos).

Esse balanço foi realizado utilizando dados das autoridades nacionais reunidos pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram