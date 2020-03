O número de pessoas infectadas pela COVID-19 no mundo chegou a 104.901, com 3.556 óbitos, em 95 países e territórios - aponta um balanço feito pela AFP neste sábado (7), com base nos últimos dados de fontes oficiais.

Desde sexta-feira, às 14h (horário de Brasília), foram diagnosticados 4.059 novos casos de contágio e registradas 100 mortes.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) acumula 80.651 casos, com 3.070 óbitos. Entre ontem, às 14h (horário de Brasília), e hoje, também às 14h, surgiram mais 99 casos e 28 mortes no país.

No restante do mundo, registrava-se até este sábado 24.250 casos de pessoas infectadas (com 3.960 novos contágios) e 486 falecimentos (72 novos).

Depois da China, os países mais afetados são: Coreia do Sul (6.767 casos, dos quais 483 novos e 44 mortos), Itália (5.883 casos, sendo 1.247 novos e 233 mortos), Irã (5.823 casos, dos quais 1.076 novos e 145 mortos) e Alemanha (785 casos e, destes, 251 novos).

Desde sexta-feira, às 14h, China continental, Itália, Irã, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido e Iraque registraram novos casos letais.

Colômbia, Costa Rica e Maldivas anunciaram os primeiros casos em seu território.

Assim, desde o início da epidemia, a Ásia soma 89.044 contágios (3.131 mortes); a Europa, 9.274 (258); o Oriente Médio, 6.147 (149); Estados Unidos e Canadá, 264 (16); Oceania, 76 (2); América Latina e Caribe, 51; e África, 45.

Este balanço foi feito com base em dados das autoridades nacionais compilados, assim como da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram