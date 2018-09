O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 14:38 26. Setembro 2018 - 14:38

Uma beluga, cetáceo que pode ser visto no Oceano Ártico, foi flagrada no rio Tâmisa, perto de Londres, e sua presença preocupa biólogos, que lançaram nesta quarta-feira uma operação de resgate

Uma beluga, cetáceo que pode ser visto no Oceano Ártico, foi flagrada no rio Tâmisa, perto de Londres, e sua presença preocupa biólogos, que lançaram nesta quarta-feira uma operação de resgate.

A baleia de pele branca foi vista na terça-feira perto de Gravesend, 45 km a leste de Londres, e está sendo monitorada pela ONG britânica Proteção das Baleias e Golfinhos (WDC) por medo de que fique encalhada na margem do rio.

"Evidentemente, se perdeu e provavelmente precisa de ajuda", disse Danny Groves, porta-voz da WDC, citado pela agência britânica PA.

"Quanto mais tempo permanecer no Tâmisa, maior será a preocupação", ressaltou Rob Lott, especialista em mamíferos marinhos da WDC, à BBC.

As belugas, que podem atingir 6 metros de comprimento, geralmente vivem nas águas geladas da Groenlândia e no norte da Noruega e da Rússia.

É uma espécie social que se desloca em grupo o que faz a descoberta de um indivíduo isolado longe de seu habitat natural ainda mais "preocupante", de acordo com Lott.

"Esperamos que seu instinto permita que deixe o rio e retorne ao Mar do Norte e ainda mais ao norte", acrescentou.

A organização de Submarinistas britânicos para a Proteção da Vida Marinha anunciou, por sua vez, que estava enviando um de seus membros para avaliar a situação.

Um porta-voz desta organização enfatizou que a presença deste animal no Tâmisa é "incomum" e pediu às pessoas que não tentem se aproximar dele.

Em 2015, duas belugas já haviam sido avistadas no condado de Northumberland, no norte da Inglaterra, e outra perto das costas da Irlanda do Norte.

Em 2006, uma baleia morreu após subir o Tâmisa até Londres, apesar dos esforços para salvá-la.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português