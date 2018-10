O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma baleia apareceu encalhada durante a noite em uma praia da cidade belga de De Haan, um fenômeno pouco habitual no litoral do país, informaram nesta quinta-feira fontes do Instituto Real de Ciências Naturais (IRSNB).

O exemplar, um rorqual macho de 18 metros de comprimento e 35 toneladas de peso, já estava morto quando encalhou na praia. Equipes científicas monitoraram a baleia depois que a detectaram no mar na quarta-feira.

A imprensa local informou que há 21 anos não aparecia um rorqual encalhado na costa belga. A espécie protegida é o segundo maior mamífero do mundo, atrás da baleia azul.

No momento as causas da morte são desconhecidas. Uma equipe de especialistas deve transportar pedaços do cadáver para estudos.

