Seis baleias francas do Atlântico Norte, uma espécie em risco crítico de extinção, foram encontradas mortas em junho no Golfo de San Lorenzo, no leste do Canadá, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira.

Os corpos das baleias foram encontrados à deriva no mar e dois exemplares foram rebocados até a praia para uma necropsia.

Uma das baleias, uma fêmea de 40 anos, era monitorada por biólogos marinhos sob o nome de Punctuation. Acredita-se que ela morreu ao ser atropelada por um barco.

As autoridades canadenses do Transporte reagiram estabelecendo uma zona de exclusão de 16.000 km2 para a pesca comercial e limitando a velocidade dos barcos a 10 nós no Golfo de San Lorenzo.

A outra baleia rebocada para a praia era um macho de nove anos que os pesquisadores conheciam como Wolverine.

Com estas seis mortes e considerando o nascimento recente de sete baleias, estima-se a população de baleias francas no Atlântico Norte em 412 exemplares.

Após a morte de uma dúzia de baleias francas em 2017, o governo canadense ampliou o monitoramento destes mamíferos mediante vigilância aérea, marítima e acústica.

Em 2018 não foi registrada qualquer morte de baleia franca.

A baleia franca do Atlântico Norte está entre as espécies com maior risco de extinção do planeta.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram