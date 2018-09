O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 20:23 20. Setembro 2018 - 20:23

O banco americano Wells Fargo anunciou nesta quinta-feira que nos próximos três anos vai eliminar entre 5% e 10% de suas vagas de emprego, o que equivale a 26.500 funcionários de sua equipe atual.

O banco, que está lutando para recuperar a confiança após vários escândalos, disse que a redução de empregos melhorará sua eficiência à medida que mais e mais clientes fazem suas transações através de plataformas digitais.

"Continuamos a transformar o Wells Fargo para entregar o que as pessoas querem", o que inclui "mudar nosso modelo de negócios para atender a essas necessidades", disse o CEO Tim Sloan.

Grandes bancos têm tido agências fechadas devido ao crescente uso de serviços digitais. O Wells Fargo, gigante em empréstimos hipotecários nos Estados Unidos, disse em julho que planeja fechar 300 agências em 2018.

No segundo trimestre do ano, o banco registrou queda de 5% em suas transações de balcão e nos caixas eletrônicos. Já as operações digitais aumentaram 17% em relação ao mesmo período de 2017, informou o banco em julho.

