O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 10:43 04. Setembro 2018 - 10:43

O banco ING pagou 775 milhões de euros após alcançar um acordo com as autoridades holandesas no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro - informou a Procuradoria nesta terça-feira (4).

"ING Bank N.V. em Amsterdã aceitou pagar os 775 milhões de euros propostos pela Procuradoria holandesa", indicou o comunicado.

O valor corresponde a uma multa de 675 milhões de euros e ao reembolso de 100 milhões de euros ao governo holandês.

Em março, o Ministério Público abriu uma investigação e concluiu que o ING cometeu "sérios descumprimentos na prevenção da lavagem de dinheiro".

O banco "não conseguiu impedir que algumas contas bancárias de clientes do ING na Holanda fossem usadas para lavar centenas de milhões de euros entre 2010 e 2016", acrescenta o comunicado.

Segundo a Procuradoria, o banco não apontou transações pouco habituais, descumprindo "durante vários anos" a lei contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo.

Em um comunicado, o ING disse "lamentar sinceramente" seus descumprimentos e reconheceu problemas em suas políticas de supervisão dos clientes.

O banco também disse ter tomado medidas contra alguns de seus funcionários que tinham a responsabilidade de aplicar medidas contra o crime econômico e financeiro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português