O Banco Mundial informou nesta quinta-feira (2) que vai liberar 160 bilhões de dólares nos próximos 15 meses para a emergência econômica e de saúde causada pela crise do coronavírus, dos quais pelo menos 100 milhões de dólares serão destinados aos países latino-americanos.

O conselho do Banco Mundial aprovou nesta quinta "um conjunto inicial de fundo de ajuda de emergência para países em desenvolvimento", segundo um comunicado que aponta um primeiro grupo de fundos de 1,9 bilhão dólares para 25 países.

O Banco Mundial informou que os países mais pobres são os que mais sofrem com a pandemia e que, para ajudar a enfrentar a emergência na América Latina e no Caribe, a entidade empregará recursos sob diferentes modalidades para Argentina, Bolívia, Equador, Haiti, República Dominicana, Paraguai e Panamá.

O fundo de emergência inicial para a América Latina é de US$ 100 milhões, mas vários países terão acesso a outros fundos com créditos já em andamento no banco.

A pandemia deixou pelo menos 50.000 mortes em todo o mundo, três quartos delas na Europa, desde seu aparecimento na China em dezembro, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais, até as 14H50 de Brasília desta quinta-feira.

O vírus já contaminou mais de um milhão de pessoas até agora, enquanto metade da humanidade está confinada para impedir o avanço da pandemia, que afeta drasticamente a economia mundial.

