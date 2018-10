O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O Bank of America anunciou nesta segunda-feira uma alta de seu lucro no terceiro trimestre, descrito como "o melhor de sua história", devido, principalmente, ao aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O segundo maior banco dos Estados Unidos em ativos relatou um lucro líquido de 6,7 bilhões de dólares, 35,1% mais alto que no mesmo período do ano passado. Antes do pagamento de impostos, essa margem alcança 9 bilhões de dólares, um nível inédito até hoje.

Enquanto isso, a receita do banco subiu 4,3%, a 22,8 bilhões de dólares.

"O crescimento responsável, respaldado por uma economia forte nos Estados Unidos e pela boa forma do consumo, junto dos juros altos, nos permitiu registrar o maior lucro operacional da história da empresa", disse o CEO do Bank of America, Brian Moynihan, citado em comunicado.

