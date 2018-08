O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 12:28 16. Agosto 2018 - 12:28

O artista Banksy expressou sua surpresa com a realização de uma grande exposição dedicada a suas obras em Moscou, e afirmou que não tem nada a ver com o evento.

A exposição "Banksy, gênio ou vândalo? Você decide!", inaugurada na famosa Casa Central dos Artistas em Moscou, no início de junho, exibe uma centena de objetos deste ícone da arte urbana que mantém sua identidade em segredo.

O preço da entrada, que inclui visita guiada, varia entre entre 550 e 1.400 rublos (8 e 20 dólares).

"Vocês sabem que isso não tem nada a ver comigo, né?", afirmou Banksy em seu Instagram.

O artista, no entanto, ironiza o caso ao admitir que "não é melhor pessoa para se queixar de pessoas que exibem obras sem pedir permissão".

Em um comunicado também publicado no Instagram da exposição, seus organizadores afirmam que jamais apresentaram o evento como algo autorizado por Banksy e acrescentaram que todos os objetos pertencem a colecionadores particulares que "têm o direito de expor as obras do artista".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português