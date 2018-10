O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O fabricante de brinquedos Mattel anunciou nesta terça-feira que sua boneca Barbie fará parte de um projeto que busca desmontar os estereótipos sexistas.

O programa, denominado "Dream Gap", busca aumentar a consciência pública sobre os diversos "fatores que impedem que as meninas alcancem seu potencial pleno", informou a Mattel, que lançou a boneca magra e loura, mas com o passar do tempo a tornou racialmente mais diversa e seguindo os modelos de mulher independente.

Resultados preliminares de uma pesquisa revelaram que ao contrário dos meninos, as meninas tendem a partir dos 5 anos a se considerar menos inteligentes e a perder a confiança em suas capacidades.

"Estereótipos culturais, os prejuízos implícitos e a representação nos meios de comunicação influenciaram na promoção desta questão", destacou a empresa com sede em El Segundo, Califórnia.

Lisa McKnight, gerente-geral da Barbie, destacou que desde o seu lançamento, há 59 anos, a boneca "tem inspirado o potencial sem limites de cada menina e acreditamos em empoderá-las mais cedo serve de catalizador para liberar todo o seu potencial".

"O objetivo do 'Dream Gap' é aproveitar as plataformas globais da Barbie para educar a sociedade sobre os preconceitos de gênero e inspirar qualquer pessoa que apoie esta causa a se unir a nós, já que não podemos fazê-lo sozinhos".

Parte dos esforços incluem o financiamento de um pós-doutorado na Universidade de Nova York (NYU).

A Barbie enfrenta uma crescente concorrência de videogames e outros brinquedos eletrônicos.

