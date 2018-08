O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O barco utilizado pelo explorador norueguês Roald Amundsen regressou finalmente a Noruega, seu país de origem, nesta segunda-feira, cem anos depois de partir rumo ao Polo Norte, anunciou o diretor do projeto de repatriação.

O Maud, um robusto veleiro com três mastros, valiosa relíquia das expedições polares norueguesas, foi resgatado em 2016, depois de ter passado 85 anos sob as águas do norte do Canadá, onde afundou em 1930.

Após sair da Groenlândia no fim de junho, o barco naufragado foi rebocado através do Atlântico Norte em uma barcaça e chegou nesta segunda-feira de manhã ao porto de Bergen, no oeste da Noruega.

"A viagem foi longa mais foi boa", declarou à AFP o diretor da operação, Jan Wanggaard.

Graças ao financiamento de três irmãos e empresários noruegueses, o Maud será exposto no município de Asker (sudeste), perto de Oslo, onde foi lançado à água em 1917.

"Roald Amundsen é um personagem histórico importante na Noruega", explicou Wanggaard. "Queremos contar a história desta expedição ao povo norueguês", acrescentou.

Amundsen, que foi a primeira pessoa a alcançar o Polo Sul em 1911, queria utilizar o Maud para estudar o oceano Ártico, com a intenção de ficar preso entre o gelo e navegar à deriva pelo Polo Norte.

A expedição lançada em 1918 permitiu especialmente explorar a Passagem do Noroeste, fornecendo uma grande quantidade de resultados científicos, mas a falência de Amundsen fez com que ele vendesse o barco à companhia da Baía de Hudson em 1925.

Rebatizado "Baymaud", o barco afundou cinco anos depois perto da Baía de Cambridge, no território canadense de Nunavut.

