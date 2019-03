O baterista americano Hal Blaine, que tocou junto a nomes como Frank Sinatra e os Beach Boys, entre outros, morreu na segunda-feira aos 90 anos.

"Que ele descanse para sempre nos segundos e nos quartos", escreveu sua família, referindo-se aos compassos musicais em um comunicado anunciando sua morte.

Originalmente de Massachusetts, Harold Belsky, seu nome verdadeiro, tornou-se conhecido na década de 1960 como membro do grupo californiano The Wrecking Crew.

Ele acompanhou alguns grandes clássicos pop, como "Be My Baby", dos Ronettes, "Bridge Over Troubled Water", de Simon & Garfunkel, e "Strangers In The Night", de Frank Sinatra.

"Estou tão triste que não sei o que dizer", tuitou Brian Wilson, líder dos Beach Boys, com quem Blaine tocou no hit "Good Vibrations".

"Hal me ensinou muito. Nós devemos muito a ele nosso sucesso. Ele foi o melhor baterista de todos os tempos", acrescentou.

"Tenha uma boa viagem, querido amigo", reagiu Nancy Sinatra, a quem acompanhou em "These Boots Are Made For Walkin". "Você fez do nosso mundo um mundo melhor", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line