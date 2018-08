O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

11 de Agosto de 2018

"Baseando-se em provas científicas, avaliações regulamentadoras em escala mundial e em décadas de experiência prática do uso do glifosato, a Bayer estima que o glifosato é seguro e não cancerígeno", declarou à AFP um porta-voz do grupo alemão, novo proprietário da Monsanto.

O grupo farmacêutico Bayer declarou, neste sábado (11), que o glifosato é "seguro e não cancerígeno", depois de o fabricante agroquímico Monsanto ter sido condenado nos Estados Unidos por não advertir sobre o perigo de seu pesticida Roundup.

E, apesar da decisão judicial que pode estabelecer jurisprudência, o grupo farmacêutico alemão não vai parar a produção do glifosato, usado em nível global na agricultura por sua eficácia e baixo custo.

O júri de um tribunal de San Francisco condenou a Monsanto a pagar quase 290 milhões de dólares de indenização a Dewayne Johnson. Este jardineiro americano de 46 anos afirma que os produtos da Monsanto - especialmente o Roundup, usado por ele durante anos - provocaram o câncer do qual ele é vítima e que a multinacional omitiu sua periculosidade.

Os jurados avaliaram que a Monsanto agiu de maneira mal-intencionada e que seu pesticida Roundup, assim como sua versão profissional RangerPro, contribuíram "consideravelmente" para a doença de Johnson.

Johnson, um zelador de escola, foi diagnosticado em 2014 com o incurável linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue. Segundo os médicos, ele tem menos de dois anos de vida.

Johnson, que até ser diagnosticado com a doença não tinha problemas de saúde, explicou no final de julho que não tinha qualquer conhecimento sobre as polêmicas ligadas ao glifosato até que viu marcas em sua pele e começou a se informar na Internet.

- 'Lutar até o fim' -

Seus advogados consideraram que a Monsanto privilegiou seus lucros em detrimento da saúde pública, combatendo os estudos científicos que levantavam a tese dos riscos cancerígenos do glifosato.

Segundo um de seus advogados, Brent Wisner, o veredicto é uma "evidência irrefutável" de que o produto é perigoso.

"As pessoas sofrem de câncer, porque a Monsanto não lhes deu outra opção", acrescentou, mostrando-se determinado a "lutar até o fim".

Em um comunicado, a empresa reagiu, anunciando que recorrerá da sentença. Também reiterou a ideia de que o glifosato, princípio ativo do Roundup, não provoca câncer e não é responsável pela doença do demandante.

"Apelaremos da decisão e defenderemos vigorosamente este produto com 40 anos de história, que continua sendo vital, efetivo e seguro para agricultores e para outros usuários", afirmou a companhia em um comunicado.

Já a Bayer considerou que a sentença não estabelece um precedente.

Questionada pela AFP, a Bayer antecipou argumentos similares e explicou que "a sentença da Corte contradiz as conclusões científicas, segundo as quais não existe qualquer relação entre o uso do glifosato" e a doença de Dewayne Johnson.

"Outros casos podem chegar aos tribunais com outros jurados, que darão conclusões diferentes", estimou.

Este julgamento histórico, o primeiro a tratar do possível caráter cancerígeno dos produtos com glifosato da Monsanto, pode provocar um efeito dominó, porém, com consequências para as contas da Bayer.

"Acredito que o veredicto deflagrará uma cascata de novos casos", avaliou Robert F. Kennedy Jr., advogado ambientalista e filho do falecido senador dos Estados Unidos. Ele integra a equipe legal de Johnson.

No início de junho, a Bayer fechou a compra da Monsanto por 63 bilhões de dólares e, consciente da imagem ruim da marca, rapidamente anunciou que mudaria o nome da empresa.

Classificado como "cancerígeno provável" pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2015, o glifosato é o pesticida mais usado no mundo. Lançado em 1976, o Roundup é o mais conhecido deles.

