O Banco Central Europeu (BCE) anunciou na quarta-feira à noite o lançamento de um mecanismo de 750 bilhões de euros para a compra de títulos das dívidas pública e privada, para tratar de reduzir os efeitos da pandemia do coronavírus.

O Programa de Compras de Emergência por Pandemia terá caráter temporário e estará em vigor até que o BCE considere que "a fase crítica do coronavírus COVID-19 está superada, mas em qualquer caso seguirá até o final deste ano", destaca um comunicado da instituição.

Logo em seguida, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou seu "apoio total às medidas excepcionais" adotadas pelo BCE, e avaliou que os países do bloco devem apoiar a economia "com intervenções orçamentárias e maior solidariedade financeira na zona do euro".

"Nossos povos e nossas economias precisam disso".

O anúncio ocorre apenas seis dias após o mesmo BCE lançar um pacote de estímulo a bancos que não conseguiu acalmar os mercados financeiros.

Este novo pacote para a compra de bônus da dívida foi anunciado após os 25 integrantes do Conselho do BCE realizarem uma teleconferência.

Em sua nota, o BCE afirma que está "comprometido em desempenhar seu papel de apoiar os cidadãos da zona do euro neste momento extremamente desafiador".

O Conselho do BCE também assinalou que está pronto para relaxar algumas restrições sobre a compra de bônus para ajudar potencialmente países como a Itália.

Os 19 Estados da área do euro estão ligados por um Mecanismo Europeu de Estabilidade estabelecido em resposta à crise da dívida pública do início de 2010.

Este fundo capta seus recursos no mercado de dívida pública e empresta, sob certas condições, aos países membros que enfrentam dificuldades econômicas e orçamentárias.

Os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Eurocâmara, David Sassoli, celebraram nesta quinta-feira o plano do BCE para proteger a economia do bloco.

"Aplaudo o programa de compra de emergência do BCE", tuitou Michel, reiterando o mantra europeu das últimas semanas de que "nenhum esforço será poupado para conter o COVID-19 e proteger as economias de mais danos".

O presidente da Eurocâmara celebrou que a instituição monetária com sede em Frankfurt (Alemanha) "assegure a economia europeia, protegendo as famílias, os trabalhadores e as empresas".

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, também elogiaram o plano anunciado pelo BCE.

