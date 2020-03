O Banco Central Europeu (BCE) estimou nesta sexta-feira que o relaxamento das regras de capitalização mínima para os bancos permitirá a liberação de 1,8 trilhão de euros adicionais, que poderiam ser usados para empréstimos a empresas e famílias.

Essa flexibilização, anunciada em 12 de março, permitirá "potencialmente financiar até 1,8 trilhão de euros em empréstimos para famílias e empresas que precisam de liquidez adicional", afirmou o comunicado.

A autoridade supervisora de cerca de 120 grandes bancos da zona do euro aceitará que os bancos parem de catalogar empréstimos vencidos como tal quando recorrerem a garantias públicas concedidas no contexto do coronavírus.

O mesmo acontecerá com os empréstimos insolventes depois de receberem a garantia pública.

A flexibilidade será "total" com os bancos que implementarem estratégias para reduzir empréstimos não rentáveis, acrescentou o comunicado.

