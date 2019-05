Dukes Harry e Meghan de Sussex apresentam Archie, seu primeiro filho recém-nascido, em 8 de maio de 2019 no Castelo de Windsor, a oeste de Londres

A imprensa britânica publicou nesta sexta-feira a certidão de nascimento do pequeno Archie, primeiro filho do príncipe Harry e sua esposa Meghan, que inclui o local de nascimento, desconhecido até agora: o hospital particular de Portland, em Londres.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nome completo do oitavo bisneto da rainha Elizabeth II, nasceu em 6 de maio neste centro que é apresentado como "o único hospital privado no Reino Unido dedicado aos cuidados de saúde de mulheres e crianças".

Localizado no centro da capital britânica, a dois passos do Regent's Park, o hospital alega realizar "mais de 1.500 partos por ano" e propõe uma "gama completa de opções" para a paciente dar à luz.

Meghan e o pequeno Archie, sétimo na ordem de sucessão ao trono britânico, voltaram desde então para sua casa, Frogmore Cottage, localizada nos domínios do Castelo de Windsor, a cerca de 40 km a oeste de Londres.

Na seção reservada para as "profissões" dos pais, a certidão de nascimento indica "príncipe" e "princesa" do Reino Unido.

Meghan é mencionada como "Rachel Meghan Alteza Real Duquesa de Sussex" e Harry como "Alteza Real Henry Charles Albert David Duque de Sussex".

