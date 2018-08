O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Agosto de 2018 15:14 04. Agosto 2018 - 15:14

O único panda nascido na França, Yuan Meng, festejou neste sábado (4) seu primeiro aniversário no zoológico de Beauval, no centro do país, com um bolo feito especialmente para ele.

O dia de Yuan Meng começou, como sempre, mamando de sua mãe e depois brincando com ela em um ambiente fechado.

Quando saíram ao exterior, Yuan Meng descobriu um bolo de aniversário feito por sua cuidadora com grandes pedras de gelo rosas e amarelas, com pedaços de maçã e cenoura.

"A princípio, não deu a menor bola, deu meia volta e começou a subir numa árvore, mas voltou e comeu o bolo com sua mãe", contou à AFP Delphine Delord, diretora de comunicação do zoológico.

