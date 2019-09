(Arquivo) O leite animal, não pasteurizado, tinha mais riscos de contaminação do que o leite materno, mas seu uso se tornou possível com o aparecimento da agricultura e a pecuária

Um grupo de cientistas encontrou vasilhas de argila similares a mamadeiras em túmulos de bebês pré-históricos, o que demonstra, pela primeira vez, que eles eram alimentados com leite de ruminantes quando deixavam de ser amamentados.

Pequenos recipientes de argila com bico e de um tamanho que permitia a um bebê segurá-los com a mão apareceram pela primeira vez na Europa durante o período Neolítico (por volta de 5.000 anos antes de Cristo) e se disseminaram na Idade do Bronze e na do Ferro.

Arqueólogos supunham que estes recipientes servissem para dar de beber a bebês, mas sem ter provas. Poderiam também ter sido usados para alimentar doentes, idosos ou portadores de deficiência.

Para ter certeza, uma equipe de pesquisadores analisou três itens encontrados em cemitérios na Baviera (Alemanha), dois dos quais datavam de 800 a 450 a. C., e o terceiro de um sítio de 1.200 a 800 a. C. Todos foram enterrados junto com crianças de 0 a 6 anos de idade.

Análises químicas dos resíduos de lipídios contidos nestes recipientes revelaram a presença de ácidos graxos de origem animal, confirmando que os bebês bebiam leite animal durante o desmame ou como complemento ao leite materno, detalhou o estudo publicado nesta quarta-feira (25) na revista científica Nature.

"É a primeira prova direta do que os bebês bebiam durante a pré-história na Europa" durante o desmame, disse à AFP Julie Dunne, pesquisadora de arqueologia biomolecular da Universidade de Bristol (Reino Unido).

O fato de se encontrar "mamadeiras" dentro dos túmulos de crianças, junto com a análise química, "confirma que estes recipientes eram utilizados para alimentá-los com leite animal", prosseguiu a cientista, autora principal do estudo.

"Algumas destas 'mamadeiras' são quase brinquedos, tinham que fazer as crianças rir", acrescentou Dunne.

"Esta descoberta nos dá uma visão mais refinada de como as famílias pré-históricas geriam a alimentação infantil no momento do desmame, um período de risco para a criança", explica.

O leite animal, não pasteurizado, tinha mais riscos de contaminação do que o leite materno. Mas seu uso se tornou possível com o aparecimento da agricultura e a pecuária, se inscreve, no entanto, no marco de uma melhora global da alimentação, que conduziu a um aumento na taxa de natalidade, destaca o estudo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram