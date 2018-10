O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 13:03 16. Outubro 2018 - 13:03

O ator americano Ben Stiller apresentou nesta segunda-feira sua primeira série televisiva como diretor, "Escape at Dannemora", uma história sobre a fuga de uma prisão inspirada em fatos reais, que teve sua pré-estreia lançada no mercado de programas audiovisuais Mipcom, em Cannes .

A série, de oito episódios, da CBS Studio International, será retransmitida pela Showtime nos Estados Unidos em 18 de setembro.

A série contou com grandes figuras de Hollywood como Patricia Arquette, Benicio del Toro e Paul Dano ("There will be blood"). O roteiro conta com participação de Brett Johnson, da premiada série "Mad Men".

Nas paisagens nevadas do norte do estado de Nova York, Tilly Mitchell, encarregado de supervisionar a oficina de costura de uma prisão, forjará uma relação com dois detidos e os ajudará a escapar.

"Ben se envolveu muito nesse projeto e se dedicou a ele nos últimos anos, prestando uma grande atenção aos detalhes", disse o diretor do Showtime, David Nevins.

"O que me atraiu nessa história é que ela é inverossímil. Quando escutei como esses dois caras escaparam em 2015, com algumas facas que foram passadas para eles em filés congelados, pode-se pensar que foi uma invenção, mas realmente aconteceu, e terminou com a maior perseguição em Nova York", disse Ben Stiller, também produtor executivo da série.

