Os moradores de um pequeno vilarejo espanhol estão atônitos: há uma semana, um benfeitor anônimo deixa envelopes com dinheiro nas caixas de correio ou sob as portas das casas.

Desde quarta-feira da semana passada, 15 moradores de Villarramiel, na província de Palencia, encontraram envelopes com 50, 70 ou 100 euros, afirmou à AFP a prefeita Nuria Simón.

Os destinatários, de acordo com a prefeita da localidade de 800 habitantes, são muito diversos: casais de idosos, outros mais jovens, uma viúva com um filho.

"Estamos todos perplexos e na expectativa. Não sabemos de onde pode vir este dinheiro, nem quem é o benfeitor, nem sua intenção", declarou a prefeita.

Alguns receberam cédulas em um envelope marrom. Outros, além do dinheiro, tinham mensagens com os nomes e os endereços, além de frases como "a princesa do lar", ao lado de um desenho de coração.

Alguns moradores procuraram a Guarda Civil ou um banco para comprovar se as cédulas eram autênticas. A resposta foi afirmativa.

"É um tema de conversa, passando do riso, à preocupação até a perplexidade", disse a prefeita.

