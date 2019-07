Kamala Harris e Joe Biden foram os protagonistas do primeiro debate com os pré-candidatos democratas à presidência, em 27 de junho de 2019

Joe Biden caiu nas pesquisas após seu mal desempenho no primeiro debate entre os pré-candidatos do partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020, enquanto a senadora Kamala Harris está colhendo os frutos do evento da semana passada.

Com 76 anos, o ex-vice-presidente de Barack Obama lidera a corrida para a indicação democrata, mas sua vantagem diminuiu consideravelmente, passando dos 32% para os 22%, de acordo com levantamento da CNN divulgado nesta segunda-feira.

No sábado, uma pesquisa realizada por Politico/Morning Consult mostrou uma forte queda de Joe Biden: de 38% em 23 de junho, para 33%.

Já Kamala Harris, que deseja ser a primeira presidenta dos Estados Unidos, subiu nos dois levantamentos. A candidata protagonizou o momento mais surpreendente do debate de quinta-feira ao confrontar Biden por suas posições sobre discriminação racial.

Aos 54 anos, Harris pulou para o segundo lugar, com 17% das intenções de voto (contra 8% em maio), na pesquisa nacional da rede CNN, realizada entre sexta-feira e domingo passados com 1.613 eleitores.

A senadora progressista Elizabeth Warren está logo atrás com 15%.

Nesta pesquisa da CNN, as duas candidatas superaram Bernie Sanders, que passou de 18% para 14% na intenção de voto. Contudo, Sanders mantém o segundo lugar do levantamento da Politico/Morning Consult, com 19%.

Mas Harris registra um crescimento excelente, passando de 6 para 12%, na pesquisa da Politico/Morning Consult, realizada nos dias 27 e 28 de junho com 2.407 eleitores.

Elizabeth Warren y Kamala Harris estão empatadas no terceiro lugar com 12%.

Pete Buttigieg, o joven prefeito de South Bend, Indiana, ocupa a quinta posição em ambas pesquisas, com 4% na CNN e 6% na de Politico/Morning Consult.

Quando perguntados qual democrata "tem mais possibilidades de derrotar Donald Trump" em 2020, o veterano Joe Biden segue dominando, segundo a CNN.

Nessa categoria, Biden tem 43%, contra 13% de Bernie Sanders e 12% para Kamala Harris e Elizabeth Warren.

