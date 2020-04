O candidato democrata à Casa Branca Joe Biden disse na quinta-feira que em breve conversará por telefone com o presidente Donald Trump sobre a crise do coronavírus e como conter a pandemia mortal.

O governo sugeriu quarta-feira que Biden, ex-vice-presidente e provável rival de Trump nas eleições de novembro, telefone o presidente para oferecer sua ajuda.

"Fico feliz em saber que ele atenderá minha ligação", disse Biden em entrevista coletiva online. "Minha equipe está trabalhando com a equipe dele para definir essa ligação".

O coronavírus levou o sistema de saúde dos EUA à beira do colapso. Mais de 5.600 pessoas já morreram por causa do Covid-19 no país.

De um milhão de casos confirmados e registrados em todo o mundo até quinta-feira, 236.000 estão nos Estados Unidos.

Vários democratas acusaram Trump de subestimar a gravidade do surto no início, e Biden se juntou às crítica. Entretanto, Biden, que como a maioria dos americanos continua confinado sua casa, enfatizou que vem oferecendo conselhos e propondo políticas há semanas sobre o "que eu pensei que deveria ser feito".

"O presidente é bem-vindo a adotar todas as coisas que eu sugeri, (que) ele pensou que valia a pena", disse Biden, acrescentando que não está oferecendo ajuda para menosprezar Trump.

"Eu não vou ficar dizendo que ele aceitou minha ideia", acrescentou Biden. "É uma questão de o presidente fazer o que realmente podem tornar as coisas melhores agora".

