Joe Biden e Bernie Sanders iniciaram neste sábado (7) uma nova campanha na corrida pela candidatura democrata à Casa Branca, que ficou reduzida a um duelo entre os dois septuagenários de posições muito distantes.

Biden, de 77 anos, falou a seus seguidores no Missouri, um dos seis estados (junto com Idaho, Michigan, Mississippi, Dakota do Norte e Washington) que vão votar na terça-feira, uma semana depois de sua grande vitória na Superterça.

Ao subir no palanque, Biden se vangloriou de sua espetacular recuperação na disputa democrata à candidatura presidencial.

"O que pode mudar em uma semana!", perguntou. "Há apenas uma semana, estava na Carolina do Sul e os meios e analistas haviam enterrado a minha campanha", disse.

"Mas a Carolina do Sul tinha algo a dizer a respeito. Depois passou a Superterça e hoje temos 11 vitórias no bolso e estamos à frente em termos de delegados e número de votos", acrescentou, triunfante.

Com o monumental Arco Gateway - porta simbólica para o oeste do país - de fundo, o ex-vice-presidente só se referiu indiretamente a seu adversário, Bernie Sanders.

Sanders, de 78 anos, esteve em Chicago, estado de Illinois, que votou em 17 de março.

Depois de atacar Donald Trump, "o presidente mais perigoso da história contemporânea dos Estados Unidos", "um mentiroso patológico", o autoproclamado socialista democrático fez alusão ao seu adversário direto:

"Agora que a primária se reduz a duas pessoas, é importante que os americanos entendam o que nos diferencia", disse na terceira cidade dos Estados Unidos, deixando de lado a parlamentar Tulsi Gabbard, ainda na disputa, mas sem chances.

"Joe Biden é um amigo, o conheço há muito tempo, mas nossos balanços falam por nós, temos uma visão diferente e os americanos o escutarão", acrescentou o senador por Vermont, referindo-se em particular ao apoio de Biden à guerra no Iraque.

