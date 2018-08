O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

30 de Agosto de 2018

O ex-vice-presidente dos EUA, Joe Biden, discursa no cemitério de Phoenix, Arizona, para recordar seu amigo John McCain.

O ex-vice-presidente democrata Joe Biden elogiou nesta quinta-feira o finado senador republicano John McCain como um "gigante" americano, cuja crença na alma do país ajudou seus cidadãos a ter confiança e otimismo.

No cemitério de Phoenix, pouco antes do corpo de McCain ser levado para Washington, Biden fez um emotivo tributo ao veterano de guerra e ex-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos.

"Meu nome é Joe Biden, sou democrata e amo John McCain, um gigante entre todos nós, um herói cujo caráter, coragem e integridade ajudou a inspirar esta nação".

"Em resumo, creio que John acreditava em nós", disse Biden, que deixou correr algumas lágrimas enquanto relatava detalhes de uma amizade que foi um exemplo da cooperação bipartidária em Washington.

"Sempre pensei em John como um irmão com quem tive brigas familiares", mas a amizade superou as divergências políticas.

Biden declarou que há um pesar nacional "intangível" pela morte de McCain, um crítico do presidente republicano, Donald Trump. "Acredito que é porque sabem que John acreditava profundamente e com tanta paixão na alma dos Estados Unidos. Tinha confiança e fé no país".

A cerimônia desta sexta-feira foi assistida por cerca de 20 senadores - democratas e republicanos - que acompanharam os filhos de McCain e sua mulher, Cindy.

Centenas de habitantes do Arizona foram se despedir de McCain, cujo caixão permaneceu coberto pela bandeira americana, antes de ser levado em um carro fúnebre, escoltado por motocicletas, para o aeroporto, de onde seguirá em avião militar para Washington.

Nesta sexta-feira, o corpo de McCain ficará no Capitólio em Washington, e a cerimônia prosseguirá no sábado, quando os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama serão oradores.

McCain, que morreu no sábado aos 81 anos vítima de um câncer no cérebro, será enterrado no domingo na Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis, Maryland.

