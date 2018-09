O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 15:10 24. Setembro 2018 - 15:10

Condenado por agressão sexual no final de abril, o ator americano Bill Cosby voltou ao tribunal nesta segunda-feira (24) para ouvir sua sentença, nova etapa da derrocada de uma personalidade outrora adulada.

Após o que tem sido apresentado como o primeiro veredicto #MeToo, nome do movimento de luta contra o assédio e o abuso sexual, é chegado o momento da primeira pena pós-Weinstein, que será pronunciada pelo juiz Steven O'Neill após audiência prevista para durar duas horas.

Em 26 de abril, após um segundo julgamento que durou três semanas, o ator foi declarado culpado por três crimes de agressão sexual contra Andrea Constand, uma ex-jogadora de basquete de 45 anos. Ele pode ser sentenciado a até 30 anos de prisão.

Mesmo uma pena reduzida seria uma verdadeira provação para o comediante de 81 anos, fisicamente debilitado e quase cego.

Nesta segunda-feira, William Henry Cosby Jr. chegou ao tribunal pouco antes das 8h30 e foi recebido aos gritos de uma ativista que exigia, com um megafone, o fim da prescrição para os crimes sexuais.

Na audiência, iniciada pouco depois das 9h, estavam presentes Andrea Constand e uma dúzia de supostas vítimas de agressões sexuais cometidas pelo ator.

Na abertura dos debates, o juiz O'Neill começou analisando o pedido da acusação de incluir o nome do réu na lista de predadores sexuais violentos do estado da Pensilvânia.

Há cinco anos, Bill Cosby ainda era uma das figuras mais respeitadas dos Estados Unidos.

Desde então, dezenas de mulheres o acusaram publicamente de agressões sexuais. A maioria das denúncias prescreveu, menos o caso de Constand.

Cosby permanece em prisão domiciliar em sua casa em Cheltenham, um subúrbio da Filadélfia (nordeste), após o pagamento de uma fiança de um milhão de dólares. Deve portar uma tornozeleira eletrônica.

A lei da Pensilvânia prevê que, se o condenado anunciar sua intenção de recorrer após o veredicto, o juiz pode deixá-lo em liberdade até a análise do recurso.

Bill Cosby poderia, portanto, sair livre do tribunal de Norristown, apesar de ter sido condenado à prisão.

De acordo com o site TMZ, a Procuradoria pretende, no entanto, solicitar a detenção imediata do ator.

O procurador encarregado do caso, Kevin Steele, e sua equipe solicitaram formalmente que outras supostas vítimas de Bill Cosby, que ainda não testemunharam, falassem na audiência desta segunda.

O juiz se recusou, porém, a ouvir esses depoimentos, o que provavelmente teria sobrecarregado ainda mais o ex-herói da série "I Spy", que lhe rendeu três prêmios Emmy.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português