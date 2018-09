O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Setembro de 2018 14:46 17. Setembro 2018 - 14:46

(Arquivo) O cardeal Angelo Bagnasco conversa com o Papa Francisco no Vaticano

Os bispos europeus, cujos líderes se reuniram na semana passada na Polônia, lamentam em mensagem publicada nesta segunda-feira a falta de solidariedade frente ao problema dos migrantes.

"A cultura individualista, que parece prevalecer como 'pensamento único', leva a uma visão marcada pelo economicismo onde a solidariedade não tem lugar, onde os mais fracos são considerados um fardo e os imigrantes como estrangeiros", afirmou o Conselho das Conferências Episcopais da Europa.

Esta declaração parece referir-se diretamente às tensões dos últimos anos na União Europeia, onde vários países, como os do Leste, se recusam a participar do programa comunitário para redistribuir entre os 28 membros os refugiados que chegam em massa à Grécia e à Itália.

Questionado pela imprensa nesta segunda-feira, o cardeal Angelo Bagnasco, presidente do Conselho, não mencionou nenhum país e limitou-se a dizer que "durante o trabalho nenhum nome foi citado".

"Não somos especialistas em geopolítica", escreveram os bispos europeus em sua mensagem e "compreendemos a grande complexidade do fenômeno, mas reafirmamos, junto com o Santo Padre Francisco, que a solidariedade é o caminho essencial do qual é impossível renunciar se quisermos enfrentar os problemas nacional, internacional e global".

A reunião do Conselho realizou-se entre quinta e domingo em Poznan (oeste). A próxima reunião do Conselho será realizada em 2019, em Santiago de Compostela (Espanha).

