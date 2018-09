O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Setembro 2018

Ao menos 30 soldados nigerianos morreram na quinta-feira em um ataque do grupo extremista Boko Haram contra uma base militar na região nordeste da Nigéria, informaram neste sábado fontes militares à AFP.

"Perdemos pelo menos 30 homens em combates contra os terroristas do Boko Haram, que atacaram nossas tropas em Zari (perto fronteira com Níger) às 16h00 de quinta-feira", afirmou um oficial que pediu anonimato.

O ataque aconteceu em um momento de várias ações violentas contra o exército nigeriano.

"Muitos insurgentes chegaram em caminhões que transportavam armas pesadas", disse o oficial.

"A batalha com os soldados durou uma hora. A força de ataque deles era tão potente que as tropas se viram obrigadas a recuar temporariamente antes da chegada de reforços terrestres e aéreos", completou.

Os agressores estavam equipados com "material militar", certamente roubado nos ataques anteriores a bases do exército, segundo outra fonte militar.

Uma facção do Boko Haram, o grupo do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP), cujo líder, Abu Mosab al-Barnaoui, se separou do braço tradicional, dirigido por Abubakar Shekau, reivindicou o ataque em um comunicado.

A segunda fonte militar, no entanto, afirmou que "os 'terroristas' também sofreram perdas após o bombardeio".

Em um comunicado publicado neste sábado, a Força Aérea afirmou que "destruiu duas caminhonetes armadas e neutralizou vários 'terroristas' en Zari".

A localidade fica a 27 km da cidade de Damasak, na fronteira com Níger, uma zona onde opera o ISWAP.

Esta divisão tem como alvos principais o exército nigeriano ou a força regional conjunta, que sofreram importantes perdas com o aumento dos ataques nas últimas semanas.

Em um breve comunicado, o ISWAP também afirmou que na quarta-feira matou "vários" soldados nigerianos em um ataque contra a base militar de Arge, na região do Lago Chade. A AFP não conseguiu confirmar a informação.

No dia 8 de agosto, os insurgentes mataram 17 soldados e um civil em um ataque contra uma base militar perto da localidade de Garunda. No fim de julho, homens armados executaram um ataque com explosivos contra um posto de controle militar perto de Monguno e mataram pelo menos 11 soldados e três civis.

A insurreição na Nigéria e sua repressão pelo exército deixaram mais de 20.000 mortos e 2,6 milhões de deslocados desde 2009.

