A Bolsa de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira (11) que deseja adquirir a Bolsa de Londres por 31,6 bilhões de libras (US$ 40 bilhões), uma oferta "não solicitada" - informou a praça britânica, acrescentando apenas que estuda a proposta.

"A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) anunciou hoje ter feito uma proposta ao conselho de administração do London Stock Exchange Group (LSE) para combinar as duas empresas", afirma um comunicado publicado no site da Bolsa londrina.

A oferta alcança 31,6 bilhões de libras, incluindo £ 2 bilhões de dívida, em dinheiro e em ações, explicou a praça de Hong Kong, que chamou sua proposta de "oportunidade estratégica de criar uma das primeiras plataformas de mercado no mundo".

A HKEX oferece 20,45 libras por ação da LSE e 2.495 novas ações de seu grupo, o que eleva o preço de cada ação da praça londrina a 83,61 libras.

Essa oferta ocorre no momento em que o LSE está no processo de compra do serviço de dados financeiros Refinitiv, por 27 bilhões de dólares.

Consequentemente, a Bolsa de Valores de Londres reagiu com reservas à proposta de união com sua contraparte em Hong Kong, que descreveu como "não solicitada, preliminar e altamente condicional".

"O conselho de administração do LSE estudará essa proposta e se manifestará a esse respeito no momento oportuno", afirmou ele em comunicado.

O projeto de compra da Refinitiv - que a HKEX não fala em incluir na fusão - busca tornar o LSE um especialista em informações financeiras para competir com a Bloomberg. Esta última tem uma posição dominante no mercado mundial.

Essa aquisição depende, porém, de uma série de aprovações regulatórias e do endosso dos acionistas do London Stock Exchange.

Em sua declaração, a Bolsa de Valores de Hong Kong afirma ter desempenhado um papel de destaque no fortalecimento da posição da cidade, o poderoso distrito financeiro de Londres, desde que, em 2012, comprou a plataforma de troca de metais do London Metal Exchange (LME).

A fusão entre Londres e Hong Kong criaria um grupo "com alcance global, ativos diversificados, idealmente posicionados para tirar proveito da evolução do cenário macroeconômico global, conectando os mercados ocidentais estabelecidos aos mercados financeiros emergentes do Oriente, especialmente na China", disse ele.

A ação do LSE disparou após o anúncio: às 10h GMT (7h em Brasília), subiu 5,20%, a 71,58 libras.

"O que está em jogo é gigantesco em termos do relacionamento Leste-Oeste", disse Richard Hunter, analista da Interactive Investor, observando, no entanto, que "a operação está longe de ser concretizada".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram