Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 11:54 28. Setembro 2018 - 11:54

A Bolsa de Milão operava em queda de 3% nesta sexta-feira, um dia depois do anúncio do governo populista italiano de um acordo sobre um déficit de 2,4% para os próximos três anos, muito maior do que o estabelecido pelo governo anterior.

Às 10H00 GMT (7H00 de Brasília), o índice FTSE Mib perdia 3,09% a 20.845 pontos, afetado pelos valores dos bancos.

O título a 10 anos da terceira maior economia da zona do euro registrava 3,170%, contra 2,888% na quinta-feira. O spread com os títulos alemães alcançou 270 pontos.

Na Bolsa, as ações do BPER Banca perdiam 8,92%, o Banco BPM 7,98%, Ubi Banca 7,44%, UniCredit 6,58% e Intesa Sanpaolo 6,57%.

A direção da Bolsa suspendeu as cotações de alguns bancos pela forte volatilidade.

O déficit de 2,4% para os próximos três exercícios fiscais está muito acima do 0,8% que havia sido estabelecido pelo governo anterior de centro-esquerda.

