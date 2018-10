O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Outubro de 2018 22:15 28. Outubro 2018 - 22:15

Bolsonaro cumprimenta eleitores em sua seção eleitoral, no Rio de Janeiro

Jair Bolsonaro foi eleito neste domingo presidente do Brasil, com quase 56% dos votos, frente a 44% para o petista Fernando Haddad, segundo dados oficiais após o cômputo de quase 90% das urnas.

Uma multidão se reuniu várias horas antes do anúncio oficial frente à casa do capitão da reserva do Exército para festejar uma vitória amplamente prevista pelas pesquisas.

Bolsonaro, de 63 anos, um admirador da ditadura militar (1964-1985), sucederá em 1º de janeiro o presidente Michel Temer.

Sua campanha se baseou em uma rejeição absoluta ao PT de Haddad e em promessas de pulso firme contra a criminalidade e a favor da luta contra a corrupção.

Esta derrota do PT - a primeira das últimas cinco eleições presidenciais - se soma a uma série de reveses para o partido que chegou a ser a maior força de esquerda da América Latina.

