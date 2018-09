O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Candidato de extrema direita Jair Bolsonaro logo após ter levado uma facada no estomago durante um evento de campanha em Juíz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018

O candidato de ultradireita Jair Bolsonaro foi ferido levemente com uma faca durante um encontro de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta-feira, informou um de seus filhos.

"Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!", afirmou o filho do candidato Flávio Bolsonaro pelo Twitter.

O candidato, favorito nas pesquisas para o primeiro turno de 7 de outubro, foi transferido ao hospital Santa Casa de Juiz de Fora, enquanto o suspeito foi detido, informou a polícia, citada pela Agência Brasil.

Capitão da reserva do Exército e deputado federal, Jair Bolsonaro, de 63 anos, tem 22% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira.

