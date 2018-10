O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Outubro de 2018

Eleitores de Bolsonaro mostram apoio ao presidente eleito, no Rio de Janeiro

O presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu neste domingo "mudar o destino do Brasil" e tirar a principal potência da América Latina do "socialismo" e do "extremismo de esquerda".

"Juntos vamos mudar o destino do Brasil", declarou ele em um pronunciamento de tom solene e referências religiosas feito pelas redes sociais. "Não podemos continuar flertando com o socialismo, o comunismo, o populismo e o extremismo de esquerda", acrescentou.

