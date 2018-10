O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 0:57 16. Outubro 2018 - 00:57

O candidato de ultradireita Jair Bolsonaro continua liderando a corrida presidencial, com 18 pontos de vantagem sobre seu adversário Fernando Haddad, apontou a pesquisa do Ibope divulgada na noite desta segunda-feira (15), a menos de duas semanas do segundo turno.

Bolsonaro reúne 59% das intenções de votos válidos (excluindo nulos, brancos e indecisos), frente a 41% de Haddad, informou o Ibope, que mostra uma vantagem de dois de dos pontos a mais a favor de Bolsonaro em comparação com a pesquisa do Datafolha divulgada na semana passada (58% a 42%).

A rejeição a Haddad, ex-prefeito de São Paulo (2012-2016), de 47%, supera a de Bolsonaro, de 35%, de acordo com o Ibope, que entrevistou 2.506 pessoas entre 13 e 14 de outubro.

A pesquisa do Ibope tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

