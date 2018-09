O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 23:35 11. Setembro 2018 - 23:35

O candidato à presidência Jair Bolsonoaro, esfaqueado na última quinta-feira, deixou nesta terça a unidade de terapia intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, onde o político está internado desde a sexta-feira.

Bolsonaro, de 63 anos, "recebeu nesta terça-feira alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), passando agora para uma unidade de cuidados semi-intensivos", relatou o boletim do centro médico em São Paulo.

O líder das pesquisas para o primeiro turno de 7 de outubro passou por uma colostomia depois de ter levado uma facada na semana passada em Juiz de Fora. Ele ainda precisará passar por uma nova cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal, segundo informes médicos.

"Foi iniciada uma dieta leve, com boa tolerância do paciente sem apresentar náuseas ou vômitos", informou a equipe médica que trata o candidato do Partido Social-Liberal (PSL). Bolsonaro não tem febre nem apresenta sinais de infecção, acrescentou o boletim.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português