Bolsonaro desembarca no Japão para a reunião do G20

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que "a Alemanha tem muito o que aprender com o Brasil" na área do meio ambiente, rebatendo as críticas da chanceler alemã, Angela Merkel, antes do início da reunião do G20 em Osaka.

"Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, em grande parte de carvão, e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito conosco", declarou Bolsonaro à imprensa depois de chegar à cidade japonesa.

Merkel disse na quarta-feira que desejava falar de forma "clara" com Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil.

"Vejo com grande preocupação a questão das ações do presidente brasileiro (em relação ao desmatamento) e, se ela se apresentar, aproveitarei a oportunidade no G20 para ter uma discussão clara com ele", declarou Merkel.

A chanceler descartou que o assunto represente risco para a conclusão de um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

Bolsonaro disse que não tem "nenhum problema" em discutir o tema com Merkel, embora em sua agenda em Osaka não conste um encontro bilateral com a chefe de Governo da Alemanha.

Mas afirmou que não está disposto a receber lições.

"O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram para serem advertidos por outros países. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado".

